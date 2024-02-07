الاحتلال الاسرائيلي يستهدف مضخات مياه الوزاني

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان الغارات الاسرائيلية طالت بلدة بني حيان وبلدة حولا فجر اليوم الاربعاء.

وأكد ان الاحتلال الاسرائيلي استهدف مضخات مياه الوزاني التي تغذي بلدات الخيام وقضاء مرجعيون وقضاء بنت جبيل. وافتتحت هذه المضخات ابان رئاسة اميل لحود بعد التحرير عام 2000، واليوم اصبحت بحكم المعطلة نتيجة الغارات التي شنها الطيران الحربي عليها.

وبدأت المدفعية الاسرائيلية منذ الصباح قصف بلدة مركبا وحولا بالاضافة الی الرشقات بالرشاشات الثقيلة التي لازالت تسمع أصداءها من مواقع الاحتلال في تلال كفرشوبا باتجاه منطقة السداني وجبال النحلة.

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