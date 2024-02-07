الاحتلال يكثف غاراته العدوانية على غزة والمقاومة تتصدى

العالم _ خاص بالعالم

حيث نسفت قوات الاحتلال منازل سكنية في مدينة خان يونس وكثفت القصف المدفعي في وسط وغرب وجنوب مدينة رفح.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على رفح التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون نسمة.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة شمال مدينة رفح ما أدى إلى استشهاد أم وطفلتها جراء قصف منزل لعائلة فلسطينية. وقصفت المدفعيته الاسرائيلية بشكل مكثف المناطق الشرقية لرفح، في حين قصفت الزوارق الحربية المناطق الغربية القريبة من الحدود المصرية.

وفي مدينة خانيونس التي باتت هدفا لغارات الاحتلال منذ أيام، قصف الطيران الاسرائيلي منزلاً في الحي الغربي المتاخم لمجمع ناصر الطبي.

كما نسف جيش الاحتلال مبانٍ سكنية في محيط مدرسة حياة التي تؤوي نازحين في مخيم خانيونس.

اما رصاص قناصة جيش الاحتلال فحصد ارواح عدد من الفلسطينيين في منطقة الرمال جنوب مدينة غزة وعند بوابة مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوبي القطاع.

ميدانيا، تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في غزة، حيث قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها سيطرت على مسيرة إسرائيلية من نوع 'كواد كابتر' في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما بثت كتائب القسام مشاهد من المعارك التي خاضها مقاتلوها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، حيث دمر المقاومون 5 دبابات في أماكن متفرقة، الى جانب تفجير جرافة في أحد الأزقة.