رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: نحتفل بذكری قطع يد امريكا من البلاد

العالم - خاص بالعالم

وبينما کان يسير مع المشاركين في مسيرات الاحتفاء بذكری انتصار الثورة الاسلامية، صرح د. اسلامي لقناة العالم انه بعد مرور 45 عام علی انتصار الثورة، يشارك الشعب الايراني بحماس في الاحتفال بذكری انتصار الحق علی الباطل.

وأضاف اسلامي:" ذكری انتصار الثورة الاسلامية ليست فقط ذكری انهاء حقبة الحكم البهلوي في ايران، بل انها ذكری قطع أيادي الاستكبار العالمي بزعامة امريكا من بلادنا.

وأكد نائب رئيس الجمهورية ان مسيرات الاحتفاء بذكری انتصار الثورة الاسلامية، تنطلق هذا العام في أجواء مختلفة هذا العام فقط أثبتت قوی الاستبكار زيف ادعاءاتها بالتشبث بالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، بعدما ارتكبته من جرائم في قطاع غزة.

وتابع اسلامي ان الشعب الايراني دفع أثمان باهضة لتثبيت النظام الاسلامي في البلاد وبفضل الثورة الاسلامية استطاع الوصول الی القمة ورغم كل الصعوبات، فإن الشعب الايراني بقي متشبثاً بقيم الثورة ولايزال يدعم نظامه وقائده بكل قوة.