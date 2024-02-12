شاهد.. من حمل العنقاء البلورية في إيران؟

العالم - مراسلون

أجواء مفعمة بالجيوية والطاقة الإيجابيةعمت المهرجان، حيث المحطة الأخيرة، لصناع الأفلام الإيرانية الأخيرة ورادها.

محطة سيزاح الستار فيها عن أفضل السينمائيين الإيرانيين وأفلامهم.

العنقاء البلورية لأفضل ممثل كانت من نصيب، أرسطو خوش رزم ن فيلم صبح الإعدام.

كما حصلت الممثلة مارال بني آدم على جائزة أفضل ممثلة في المهرجان عن فيلم بروين، وحصل بهروز أفخمي جائزة أفضل ممثل عن فيلم صباح الإعدام.

والعنقاء البلورية لأفضل فيلم ذهبت لعباس نادران عن فيلم "مجنون".

وقال عباس نادران للعالم: "إن السينماء الإيرانية مليئة بالشباب الموهوبين، لذا يمكنهم ضمان مستقبل السينماء في البلاد لسنوات عديدة، وكما رأينا في مهرجان هذا العالم تولي إيران الكثير من الاهتمام لهؤلاء الشباب والمخرجين الأوائل وفي هذا العمل سنحقق المزيد من الإزدهار للسينماء الإيرانية".

كما قال المخرج بهروز أفخمي للعالم: "شاهدنا في مهرجان هذا العام أفلام جيدة في صالات السينماء وبحضور لجنة التحكيم تم اختيار هذه الأفلام في مجالات مختلفة".

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