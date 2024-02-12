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خاص بقناة العالم..

الجيش الاسرائيلي يخفي خبراً هاماً في خانيونس والسبب..

الإثنين ١٢ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

کشف مراسل قناة العالم عن تخبط اسرائيلي في اعلان اخبار حدثين منفصلين في خانيونس ورفح.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في رام الله ان هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي "يعاني من وضع صعب في خان يونس بعد تعرضه لكمين كبير جداً".

وأضاف مراسل العالم ان وسائل الاعلام کانت بانتظار اصدار توضيحات کان من المفترض ان يعلنها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وکانت وسائل إعلام إسرائيلية قد سربت أخباراً عن كمين محكم أدی لقتل وجرح جنود اسرائيليين.

وأوضح مراسل العالم ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت بعملية في رفح أدت الی تحرير اسيرين مسنين اسرائيليين، کانت تحتجزهما اسرة فلسطينية في رفح؛ فقرر الاحتلال الاسرائيلي استبدال الاعلان عن خبر مقتل قواته بخانيونس بخبر عملية تحرير الاسيرين في رفح.

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