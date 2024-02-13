شاهد/الاحتلال يقتحم جنين..لن تصدق كيف تصدت له قوات المقاومة!

العالم-فلسطين

ودخلت قوات كبيرة من "جيش" الاحتلال معززة بآليات عسكرية وجرافات المدينة من شارع حيفا، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة ومخيمها.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب مدخل المدينة عند دوار "الأحمدين"، وتم استهداف آليات الاحتلال المقتحمة للمخيم بعبوات محلية الصنع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن المقاومة الفلسطينية استهدفت قوات الاحتلال بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في مدينة جنين.



استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة عند الخنساء خلال الاقتحام المستمر لمدينة جنيناستهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة عند الخنساء خلال الاقتحام المستمر لمدينة جنين

مقاومون يستهدفون آليات جيش الإحتلال بعبوة شديدة الإنفجار بالقرب من مطعم الحثناوي في جنينمقاومون يستهدفون آليات جيش الإحتلال بعبوة شديدة الإنفجار بالقرب من مطعم الحثناوي في جنين

اشتباكات مسلحة مستمرة بين المقاومة وجيش الاحتلال بعدة محاور بمدينة جنين..اشتباكات مسلحة مستمرة بين المقاومة وجيش الاحتلال بعدة محاور بمدينة جنين

وسبق عملية الاقتحام قيام جرافات الاحتلال بعملية حفر وتدمير للأراضي الزراعية في سهل جنين من الجهة الغربية، كما زجت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية على كافة أطراف المدينة.

اشتباكات مسلحة عنيفة ومستمرة بين المقاومة وجيش الاحتلال في حي الشرقي بمدينة جنين.. اشتباكات مسلحة عنيفة ومستمرة بين المقاومة وجيش الاحتلال في حي الشرقي بمدينة جنين

اشتباكات مسلحة عنيفة ومستمرة بين المقاومة وجيش الاحتلال في حي الشرقي بمدينة جنين..

إنفجارات عنيفة متتالية بمدينة جنين ومخيمها.. جميعها ناتجة عن تفجير المقاومة للعبوات الناسفة بقوات الاحتلالإنفجارات عنيفة متتالية بمدينة جنين ومخيمها.. جميعها ناتجة عن تفجير المقاومة للعبوات الناسفة بقوات الاحتلال

دمار واسع أحدثه جيش الاحتلال بالبنية التحتية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم في مخيم جنيندمار واسع أحدثه جيش الاحتلال بالبنية التحتية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم في مخيم جنين

دمار واسع أحدثه جيش الاحتلال بالبنية التحتية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم في مخيم جنين