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بايدن يحرج الملك الأردني في إجتماع معه! + فيديو

الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠٢٤ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن مرتبكا وفي حالة من الضياع، وهو يقف خلف الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، ولا يعرف أين يجب أن يقف خلال تصريحات الأخير.

العالم - الأميركيتان

وقال بايدن للملك بعد الترحيب به في البيت الأبيض: "يا صاحب الجلالة، إليك الكلمة"، وبينما كان الملك عبد الله يستعد لإلقاء كلمته، كان بايدن يتجول خلفه ومن خلف المنصة، وهو يحدق في الأرض كما لو كان يبحث عن علامة تشير إلى المكان المناسب ليقف فيه.

وتنقل بايدن بين موقعين مختلفين قبل أن يستقر على ما كان خياره الأول في البداية، إلى يسار الملك وأمام العلم الأردني.

وبدا أن تردد الرئيس أدى إلى تلبك الملك، الذي نظر في وقت ما من فوق كتفه الأيسر متوقعا رؤية بايدن لكنه لم يكن هناك. فقال بايدن: "لقد بدلت مكاني"، قبل أن ينتقل إلى الجانب الأيسر من الملك الذي ابتسم فيه.

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