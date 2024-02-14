فيديو خاص: نوع آخر من القتل يمارسه الاحتلال ضد أهالي غزة.. فما هو؟

العالم - مراسلون

وقالت، إن هذا القتل هو القتل البطيء والصامت، وذلك من خلال استمرار تشريد الفلسطينيين في أماكن لا تحميهم من القصف ولا من البرد وبالإضافة إلى سياسية التجويع الممنهجة.

وأضافت أن الاحتلال مازال يطلق النار تجاه كل من يحاول العودة إلى بيته في منطقة وادي غزة، مشيرة إلى تشيع شابين في دير البلح استشهدا بقناصة الاحتلال يوم الثلاثاء في وادي غزة.



ونوهت مراسلة العالم بأن غزة، على أعتباب موجة من الأمطار والبرد القارس ممكن أن تؤدي إلى غرق خيام النازحين مرة أخرى، موضحة أن، الفلسطينيين في غزة يعيشون حالة مأساوية، بعد نفاد العديد من الأدوية في معظم المستشفيات، وأن من يمرض في هذه الأجواء لا يجد ما يداويه، وذلك إضافة بالأوضاع المتعلقة بنقص المواد الغذائية وغلاء أسعار المواد الغذائية المتواجدة في الأسواق.



وقالت مراسلة العالم إن الشعب الفلسطيني مضطر لتحمل هذه الأوضاع القاسية من أجل أن يبقى صامدة على أرضه بدل التهجير القسري وتشرد في بقاع الأرض، وأن هذا الأمر يفسر تحمله لكل الأعباء التي يمارسها جيش الاحتلال ضده.

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