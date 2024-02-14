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حرس الثورة يصمم 3 زوارق عالية السرعة ويكشف عن صواريخ كروز جديدة

حرس الثورة يصمم 3 زوارق عالية السرعة ويكشف عن صواريخ كروز جديدة
الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠٢٤ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الأربعاء، تصميم وبناء 3 زوارق متطورة عالية السرعة قادرة على تركيب صواريخ بعيدة المدى.

العالمإيران

وأضاف قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران الأدميرال علي رضا تنكسيري: في تصميم وبناء الزوارق السريعة المتطورة، تم الاهتمام بالمرونة والاستمرارية في الإبحار والملاحة، وتم تغيير مادة الزوارق من الألياف الزجاجية إلى الألومنيوم.

وتابع: قدرة هذه الزوارق هي أنه لأول مرة في العالم، تم تركيب صاروخ يبلغ مداه 30 كيلومترًا بقوة تدميرية ودقة عالية على زورق طوله 8 أمتار.

وفي سياق متصل، أزاحت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، اليوم الأربعاء، عن أنظمة صواريخ كروز جديدة في جزيرتي بوموسى وتنب الكبرى.

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