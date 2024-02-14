إنطلاق أعمال اللجنة المشتركة الـ18 للتعاون الإقتصادي بين إيران وأرمینیا

العالم – إيران

وانطلق اليوم، الاجتماع الثامن عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أرمينيا في طهران بحضور رئيس مركز العلاقات العامة والشؤون الدولية بمنظمة التخطيط والميزانية للجمهورية الإسلامية الإیرانیة مسعود ميرزائي وأمين اللجنة الاقتصادية بوزارة خارجية أرمينيا هايك داربينيان.

وفي الجلسة الافتتاحية لهذه اللجنة، وصف ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود ميرزايي، العلاقات السياسية بين طهران ويريفان بأنها جيدة.

وأضاف: نعتقد أن مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين ينبغي أن يتحسن وفقا للعلاقات السياسية.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبحث عن خارطة طريق تنفيذية لتوسيع العلاقات الاقتصادية في كافة المجالات مع جمهورية أرمينيا، وسيتم استخدام كافة القدرات لتوسيع هذه العلاقات.

من جانبه قال هايك داربينيان: إن تحسين مستوى التعاون الاقتصادي بین البلدین على جدول أعمال جمهورية أرمينيا ونحاول زيادة حجم التجارة إلى 3 مليارات دولار.