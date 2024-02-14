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الاحتلال يجبر آلاف النازحين على إخلاء مستشفى ناصر بخان يونس

الاحتلال يجبر آلاف النازحين على إخلاء مستشفى ناصر بخان يونس
الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن آلاف النازحين أخلوا مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بأوامر من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

العالم-فلسطين

وذكرت الوزارة في بيان لها بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر الآلاف من النازحين وعوائل الطواقم الطبية والمرضى القادرين على السير على إخلاء المستشفى.

وأوضحت الوزارة بأن المستشفى كانت تأوي ما يقارب 300 كادر طبي و450 جريحًا و10 آلاف نازح.

وحذرت الوزارة من الوضع “الكارثي” الذي يتعرض له نزلاء المستشفى، معربة عن خشيتها من استهداف جيش الاحتلال للطواقم الطبية والمرضى داخل المستشفى.

ودعت الوزارة الدول والمؤسسات الحقوقية بضرورة التحرك الفوري لمنع جيش الاحتلال من اقتحام المستشفى وتعريض حياة من فيها للخطر.

وطالبت الوزارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك الميداني لإدخال ما يلزم من طعام وماء ودواء للمجمع لإنقاذ من فيه، طبقاً لواجباتهم ومسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية.

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