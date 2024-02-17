مراسل العالم يفضح جرائم قوات الاحتلال في مستشفيات غزة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان الحصار الاسرائيلي لايزال مستمراً علی مجمع ناصر الطبي، وتقوم قوات الاحتلال الاسرائيلي باقتحام المستشفی وتعيث خراباً في أقسامه واجهزته الطبية وهو أكبر مجمع طبي موجود في المناطق الجنوبية لقطاع غزة.

وأكد مراسل العالم نقلاً عن وزارة الصحة الفلسطينية ان قوات الاحتلال حشروا الاطباء والطواقم الصحية في مكان ضيق جداً دون طعام ومياه ودون أنابيب اكسيجين للمرضی الموجودين مع الاطباء.

وأوضح مراسل العالم ان الكهرباء لازال مقطوعاً عن مجمع ناصر الطبي وقوات الاحتلال تمنع وصول المساعدات الاممية لهذا المجمع والتي تتكون من شاحنتين الاولی محملة بالوقود والثانية محملة بالمواد الغذائية والمياه.

وبيّن مراسل قناة العالم ان دبابات الاحتلال الاسرائيلي انشأت حفراً امام الشاحنتين وخلفها لكي لاعاقة وصولها الی مجمع ناصر الطبي، واكتملت الجريمة بخروج المجمع الطبي عن الخدمة تماماً وقد سمح الاحتلال الاسرائيلي ببقاء فقط 5 أطباء لعلاج 120 مريضاً داخل ساحات المستشفی.

وعما يحدث لمستشفی الأمل التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قال مراسل العالم ان قوات الاحتلال الاسرائيلي منعوا ادخال المصابين والسكان الفلسطينيين للمستشفی ولازالوا يرتكبون جرائم بحق الطواقم الصحية في المستشفی واعتقلت 13 عاملاً وكادراً صحياً من المستشفی 8 منهم من طواقم جمعية الهلال الاحمر في خانيونس.

وأكد ان طواقم مستشفی الأمل لازالوا يواصلون العمل رغم تواجد قوات الاحتلال داخل مبنی المستشفی لأن هناك مرضی ومصابين بحالة الی علاج ورعاية طبية.