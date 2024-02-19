بالفيديو.. إقامة مسابقات القرآن الکريم في طهران بنسختها الـ40

العالم _ مراسلون

المسابقات مخصّصة للرجالِ والنساء اللاتي كانت مشاركتهنّ مميّزة هذه السنة.



وقالت عضو لجنة التحكيم من العراق مهى كمال الدين لقناة العالم: من منطلق القرآن الكريم "یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا"، وجدنا من اغلب الدول الاسلامية والعربية وايضا الغير عربية مشاركات في الحفظ والتلاوة. بالنسبة للمشاركات من جودة الحفظ كانت المنافسات قوية ومتقاربة جدا، وعلى صعيد الترتيل ايضا المنافسات قوية جدا.

وفي أشرف ميادين التنافس لحافظات کتاب الله من أنحاء العالم تشارك 12 قارئة في مجال الترتيل والتجويد، و14 حافظة في مجال حفظ کامل القرآن الكريم.

هذه المسابقات تهدف إلى التشجيعِ على إتقان حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتدبّره وتفسيره وإلى إذكاء روح التنافس بين الحفظة والمقرئين في أنحـاء العالم الإسلامـي تحقيقا لقوله تعالى: "وفي ذلك فَلْيَتَنافسِ المُتنافِسُون".