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تشاهدون الليلة في  برنامج بانوراما..

اليمن وحدة الساحات تغير المعادلات في المنطقة.. تونس بوادر أزمة سياسية جديدة

اليمن وحدة الساحات تغير المعادلات في المنطقة.. تونس بوادر أزمة سياسية جديدة
الإثنين ١٩ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول إعلان شركة أمبري البريطانية عن تعرض سفينة بريطانية وأخرى أمريكية لهجومين صاروخيين منفصلين قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر، فيما أعلنت القوات اليمنية إسقاط طائرة تجسس أميركية قبالة الحديدة،

العالم - بانوراما

يأتي ذلك في وقت أطلق فيه الاتحاد الأوروبي مهمة عسكرية في البحر الأحمر لحماية الملاحة وفق قوله، ووسط انكماش في الاقتصاد الإسرائيلي حسبما كشف عنه تقدير أولي لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: بدأ رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إضرابا عن الطعام في سجنه تضامنا مع شخصيات معارضة أخرى دخلت في إضراب عن الطعام منذ الأسبوع الماضي للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

وأفادت هيئة الدفاع عن الغنوشي بأن إضرابه يأتي للتضامن مع المعتقلين السياسيين وللمطالبة بإنهاء المحاكمات السياسية. وأضافت أن الغنوشي يدعو التونسيين إلى التمسك بتونس الديمقراطية التي تتسع للجميع على أساس التعايش القائم على الحرية والعدالة وسيادة القانون.

ويقبع الغنوشي في السجن منذ أبريل نيسان الماضي، وأعلن العديد من الموقوفين السياسيين على غرار جوهر بن مبارك وعصام الشابي القياديين في جبهة الخلاص الوطني، الدخول في اضراب عن الطعام منذ ثمانية أيام للمطالبة بإطلاق سراحهم.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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