حمدان يكشف شرط المقاومة لإبرام إتفاق مع الاحتلال.. فما هو؟

العالم- خاص بالعالم

الی ان موقف حماس كان التأكيد علی عدم امكانية ابرام اتفاق لايفضی الی وقف اطلاق النار بشكل دائم وكامل وعودة النازحين الی بيوتهم التي طردوا منها وايضاً الشروع بالاعمار دون اي قيد اسرائيلي ورفع الحصار. وعندما نقول وقف كامل وشامل لاطلاق النار فهذا يندرج في وقف العمليات العسكرية، وقف الطيران الاستطلاعي فوق قطاع غزة وخروج كل أليات الاحتلال وجنوده من قطاع غزة كاملاً والعودة الی ماكان عليه الواقع قبل بدء العدوان علی الشعب الفلسطيني في غزة.

واعتبر عضو المکتب السياسي لحرکة حماس ان الجهة التي تستطيع ايقاف الاحتلال والعدوان فوراً هي الولايات المتحدة، مؤکداً ان الجانب الاميرکي متورط في العملية من البداية، فما الذي يعنيه ان يرأس الرئيس الاميرکي مجلس الحرب الصهيوني قبل بدء العمليات البرية وأن يعلن موافقته علی بدء العمليات البرية.