اليمنيون يطالبون أحرار العالم بالتحرك الجاد لوقف الجرائم الاسرائيلية

العالم _ خاص بالعالم

وقال اللواء محمد جابر عوض محافظ صعدة: نحن مستمرون في مظاهراتنا ودعمنا ونؤيد الضربات الصاروخية والغواصات ونؤيد كل ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية من ضربات تنكل بالبارجة الامريكية والسفن البريطانية ونطلب المزيد من هذه الضربات المنكلة التي ستوقف العدوان الاسرائيلي على غزة.



وقال د. عبد الرحيم الحمران رئيس جامعة صعدة: نحن معكم وقد قالها السيد القائد الله معكم والشعب اليمني كله معكم.. وانا متاكد بأن الشعب اليمني كله كبارا وصغارا النساء ورجالا.. الجميع يعيش مأساه غزة وتحترق قلوب الناس لهذه المأساة ولو أتيحت لهم الفرصه لما تردد أحد منهم ابدا في ان يكونوا بجانبهم يقاتلون.

الجماهير الغاضبة التي اكتضت بها عشرات الساحات في مختلف المحافظات بعثت بهتافاتها العديد من رسائل التنديد بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق أبناء غزة بشكل يومي وطالبت أحرار العالم بالتحرك الجاد والمسؤول لوقف هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.

وقال احمد الحمزي مدير التعليم بمحافظة صعدة: رسالتنا لابناء غزة نقول لهم كما قال لهم السيد القائد حفظه الله.. انتم لستم وحدكم..فنحن أبناء اليمن وهنالك مئات الآلاف من المقاتلين ومستعدون لأن يأتوا إليكم ويخوضوا المعارك جنبا الى جنب معكم.



رسائل التأييد والمباركة لعمليات القوات المسلحة اليمنية البحرية والجوية جاءت مطالبة بالمزيد وأكدت وقوفها الكامل مع الجيش وتفويضها المطلق للقيادة على طريق التحرير الكامل لفلسطين ومقدسات الأمة..

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