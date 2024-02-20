إطلاق النارعلى 3 صحفيين بحي الزيتون .. إليكم التفاصيل

العالم – خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا إلى أنه هنالك عدد كبير من المواطنين ما زالوا محاصرين بسبب عودة الحياة الى طبيعتها في الاسابيع الاخيرة في حي الزيتون، مؤكدة أن هذا العدوان كان مباغتا ومفاجئا على اهل الحي، وكذلك الحال بالنسبه للشجاعية.

ونوهت مراسلتنا بوصول احد المواطنين من حي الزيتون تم اعتقاله من قبل قوات الإحتلال بالضرب المبرّح على وجهه، وأن هنالك علامات تعذيب كبيرة عليه، حيث تم إلقاؤه عند الحاجز واجباره بالسير نحو الجنوب حيث وصل قبل قليل الى مشفى شهداء الاقصى.

ولفتت مراسلتنا الى استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالعدوان على المنطقة الوسطى التي بدأت فيها الاحداث تتوتر منذ اكثر من 72 ساعة والغارات متواصلة على هذه المنطقة، حيث قام الاحتلال بتدمير مربع سكني في منطقه المخيم الجديد في النصيرات، وقصف مدفعي على الاحياء الشرقية لمدينه دير البلح.

وأكدت مراسلتنا أن هنالك عدوان اسرائيلي واسع، سواء على قطاع غزة او على المنطقه الوسطى إضافة الى استمرار اقتحام الاحتلال لمستشفى ناصر واعتقال الطواقم الطبية للمستشفى واستمرار قصف المباني المجاورة لهذا المستشفى وعمليات لقنص المواطنين في المناطق الغربية من خان يونس حيث تم قنص عدد كبير من المواطنين ووصلت العديد من الاصابات الى مستشفى سواء المستشفى الاوروبي في خان يونس الى مستشفى شهداء الاقصى.

وأضافت مراسلتنا إلى أن المقاومة الفلسطينية بدورها اعلنت عن اشتباكات عنيفة الآن تدور في حي الزيتون من جهة وفي مدينة خان يونس التي لا تزال الاشتباكات فيها مستمرة.

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