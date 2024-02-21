مرافعة جنوب افريقيا في لاهاي من منظار القانون الدولي

العالم - خاص بالعالم

وقال نسيبة في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان المرافعة الجنوب افريقية في لاهاي كانت ممتازة.

وفي رده على هذا سوال "ماذا تعني كلمة جنوب إفريقيا في المحكمة بأن الاعتداءات في غزة أكثر فضاعة من الفصل العنصري وضد القانون الدولي؟" قال ان جنوب افريقيا ربطت مابين هذا الاجراء في المحكمة العدل الدولية وهو اجراء لاستصدار رأي استشاري جنوب افريقيا ربطت مابين اجراء المحكمة العدل الدولية لاستصدار رأي استشاري حول مدى قانونية كيان الاحتلال والنتائج القانونية المترتبة على هذا الاحتلال في فلسطين وايضا على الدول الداعمة للاحتلال الاسرائيلي.

واكد ان الفصل العنصري هو أحدى الجرائم الكبيرة في القانون الدولي ويعتبره القانون فعل ضد الانسانية لانه يشكل اضطهادا ممنهجا لمجموعة عرقية معينة بهدف هيمنة مجموعة عرقية أخرى عليها وهذا كان ومازال يمارسه الاحتلال الاسرائيلي فی فلسطين.

وتابع: ما نراه اليوم في قطاع غزة فانه ارتقى إلى الابادة الجماعية ما يعني قتل عددا كبيرا من الناس وابعاد الكثير من اراضيهم وتهجيرهم قسرا وتخريب القطاع بشكل كامل بحيث انه لا يمكن الاستمرار بالحياة فيه وهناك من يستشهدون بسبب قلة الطعام.