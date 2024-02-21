استمرار مقتل الجنود الصهاينة في معارك شمال غزة

العالم - فلسطين

وقال جيش الاحتلال إن الجنود المصابين هم من كتيبة 'تسعمئة واثنين و ثلاثين' التابعة للواء 'ناحال'.

وكان الجيش الإسرائيلي أقرّ أمس بإصابة ستة وأربعين عسكرياً خلال أربع و عشرين ساعة، مما يرفع عدد مصابيه منذ بداية العدوان إلى أكثر من ثلاثة آلاف، فيما تم تسجيل خمسمئة وخمسة وسبعين قتيلا بين ضابط وجندي.

في المقابل، قالت كتائب القسام إنها اشتبكت مع جنود الاحتلال وقتلت جندياً من مسافة صفر، واستهدفت دبابتين من نوع ميركافا بقذائف 'الياسين مئة و خمسة' جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

من جهتها، قالت سرايا القدس إن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع جنود إسرائيليين في الزيتون، وتؤكد إسقاطهم بين قتيل وجريح.

و في ذات السياق أفاد موقع 'واينت' أن الجيش الإسرائيلي، سيشرع في الأيام القليلة المقبلة، في تحقيقات تشمل جميع التشكيلات القتالية من القوات، والقيادات، والأذرع. مضيفاً أن التحقيقات ستتمحور حول كل الجوانب المتصلة بالحرب، ومن ضمنها المدة التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، على أن تنتهي في أيار.

ولفت الموقع إلى أنه بعد اكتمال هذه التحقيقات الداخلية، ستبدأ التحقيقات الخارجية للجنة الفحص العسكرية بقيادة جنرالات متقاعدين، ستُحدَّد هوياتهم في وقت لاحق، فيما القرارات المتعلقة بشأن الفصل أو الإقالة لن تُتخذ قبل أيار.

وأتى هذا القرار بعد أسبوعين من لقاء بين رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، هرتسي هليفي، ومراقب الدولة، نتنياهو أنغلمان، ظلّله التوتر بين مكتب المراقب ووزارة الأمن على خلفية التحقيقات التي كان أعلن أنغلمان الشروع فيها.

بدورها، لفتت صحيفة 'هآرتس' إلى أن هليفي قرر إجراء تحقيقات حول الأيام التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، وأداء الجيش في يوم الهجوم والأيام التي تلته.