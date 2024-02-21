الاحتلال يقتل حكما دوليا فلسطينيا وعائلته في غزة

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في ديرالبلح ان الاحتلال الاسرائيلي قصف منزل عائلة الحكم الدولي الفلسطيني محمد خطاب في دير البلح وسط قطاع غزة، ليلقى مصرعه رفقة جميع أفراد أسرته.

ووصفت مراسلة العالم الجريمة، بالجريمة المرکبة حيث حضرت جماهير من اقرباء عائلة خطاب ليشيعيوا 25 شهيد من العائلة راحوا ضحية القصف، وعند العودة من دفن الشهداء، قصف الاحتلال احدی المرکبات التي تحمل المشيعين لتضيف ستة شهداء من عائلة خطاب الی هذه المجزرة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية أن غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة الحكم محمد خطاب وقتلت جميع من فيه بمن في ذلك زوجته وأطفاله الأربعة.

ويعد الحكم الدولي محمد خطاب أحد الحكام المعتمدين لدى الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، وشارك في إدارة بطولات آسيوية وعربية عدة منذ اعتماده عام 2020.