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نتنياهو يعلق على نتائج محادثات باريس حول حرب غزة

نتنياهو يعلق على نتائج محادثات باريس حول حرب غزة
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "يعمل للحصول على مخطط آخر من شأنه الإفراج عن المخطوفين واستكمال تدمير كتائب حماس في رفح". 

العالم - فلسطين

وأضاف نتنياهو في منشور على موقع "إكس": "لهذا السبب أرسلت وفدا إلى باريس والليلة سنناقش الخطوات التالية في المفاوضات".

وقال نتنياهو أيضا في منشوره، إنه سيتم مناقشة "الخطط العملياتية لرفح قريبا". وقال: "سأعقد في بداية الأسبوع جلسة للمجلس الوزاري المصغر من أجل المصادقة على الخطط العملياتية للقيام بعملية عسكرية في رفح التي ستشمل إجلاء السكان المدنيين من هناك".

وأضاف نتنياهو: "فقط المزيج بين الضغط العسكري واجراء مفاوضات حازمة سيؤدي إلى الإفراج عن مخطوفينا والقضاء على حماس وتحقيق جميع أهداف الحرب".

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