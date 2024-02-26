طبيب نازح من مستشفی الشفاء يحذر مما يحدث في غزة

العالم - صباح جديد

وقال الدكتور خضورة في حديث خص به برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية انه لاتوجد اي مسافة بين الخيم التي انشأها النازحون في رفح ولاتوجد حمامات كافية للنازحين والمناطق التي تؤي النازحين ليست صالحة للأطفال.

وأكد ان النازحين لايملكون اغطية أو البسة تقيهم البرد، فلا توجد أغطية لدی النازحين ومن يملك "جاكيت" ليتغطی بها يعتبر بخير.

وانتقد الدكتور خضورة ما يقال عن المساعدات الدولية، مؤكداً انه لاتعبر سوی شاحنة واحدة بعد كل مدة وهذه الشاحنة لاتصل للناس فهي تنهب قبل الوصول واذا وصلت أيضاً فهي قطرة في بحر ولاتكفي أي أحد.

وأوضح ان النازحين أصبحوا يخلطون الطحين بالماء فيطعمونه لأبنائهم نتيجة عدم وجود أي وقود أو حطب لطبخ الخبز.