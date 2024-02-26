الاونروا: ما يحدث في غزة، کارثة من صنع الانسان

العالم _ خاص بالعالم



ففي شمال قطاع غزة استشهد 10 فلسطينيين واُصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي المواطنين على الطريق الساحلي غرب مدينة غزة.

كما استشهد 15 مواطناً على الأقل، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي الشمال ايضا أطلق طيران الاحتلال المروحي النار شرقي مخيم جباليا.

وفي خانيونس جنوبي القطاع عمد الاحتلال إلى نسف عدّة منازل عبر القصف المباشر، وكذلك استهدف تجمعاً سكنياً.

وأفادت مصادر فلسطينية بارتقاء شهيدين ووقوع إصابات جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً قرب مستشفى غزة الأوروبي شرق مدينة خانيونس.

وفي رفح، استشهد 4 فلسطينيين، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة فلسطينية في حي النصر.

ومساء الأحد، استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي المواطنين على الطريق الساحلي، غرب مدينة غزة وقالت وزارة الصحة في غزة، إنّ الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 86 شهيداً و131 إصابة خلال الساعات الماضية.

وبشأن حرب الجوع على الشعب الفلسطيني في غزة، اكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أنّه لا يزال من الممكن تجنّب المجاعة في غزة إذا سمح الاحتلال للوكالات الإنسانية بإدخال المزيد من المساعدات.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، إنّ ما يحصل هو كارثة من صنع الإنسان وإنّ العالم قد التزم بعدم السماح بالمجاعة مجدداً، معتبرا أنه لا يزال من الممكن تجنّب المجاعة من خلال إرادة سياسية حقيقية لإتاحة وصول مساعدات كبيرةٍ وتأمينها.