اليكم..هذه أبرز المحاور التي بحثها أمير قطر مع هنية اليوم

العالم- قطر

وقال الديوان الأميري إن أمير دولة قطر ناقش مع رئيس المكتب السياسي لحماس جهود قطر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأضاف، أن الشيخ تميم أكد خلال لقائه هنية، في مكتبه بقصر لوسيل، دعم قطر "للشعب الفلسطيني وقضيته وأهمية وحدة الصف الفلسطيني، لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ونقلت مصادر إعلامية، أن محادثات صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين استؤنفت أمس الأحد في الدوحة وستعقبها جولة أخرى في القاهرة بمشاركة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين ومن حركة حماس وسيصل أمير قطر إلى باريس لإجراء المحادثات غدًا الثلاثاء، في ما قالت الرئاسة الفرنسية إنها أول زيارة رسمية بالكامل من قطر منذ (15 عامًا).

ومن الجانب الأخر، من المقرر أن يتوجه وفد (إسرائيلي) إلى قطر، اليوم الاثنين، لاستكمال المحادثات بشأن صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة بغزة، وسط تفاؤل "إسرائيلي" حذر وتخوف من إفشال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الصفقة بسبب مطالبه المتزايدة ومن بينها إبعاد كبار الأسرى الفلسطينيين، الذين قد تشملهم الصفقة المتوقّعة، إلى قطر وتركيا ودول أخرى.