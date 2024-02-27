مخاوف اسرائيلية من اشتعال الضفة الغربية في شهر رمضان

العالم _ خاص بالعالم

وبذريعة البحث عن مطلوبين اقتحمت قوات الاحتلال محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، تبعها اشتباكات مع الشبان الفلسطينيين في مدينة طوباس ومخيم الفارعة ما ادى الى سقوط عدد من الشهداء بينهم أحمد دراغمة قائد كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اضافة الى عدة اصابات.

مصادر فلسطينيية قالت ان قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي على مواطنين فلسطينيين في مخيم الفارعة ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى حيث منعت فرق الهلال الأحمر من الوصول اليهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس معززة بعشرات الآليات و3 جرافات قامت بأعمال حفر وتدمير للبنية التحتية والطرقات والمنازل، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة وانفجارات، قبل أن تنسحب منها.

الاقتحامات طالت ايضا مدينة يطا ومنطقة سنجر بمدينة الخليل جنوبي الضفة معززة بعدد من الآليات وكذلك بلدات في رام الله جنين ونابلس بينها قرية بيت فوريك شرقي المدينة حيث تم اعتقال أسير محرر كان مصابا.

ومنذ بدء العدوان على غزة استشهد ما لا يقل عن 400 فلسطيني في اشتباكات مع جنود الاحتلال والمستوطنين كما تم اعتقال الاف الفلسطينيين في الضفة بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وتشكل جبهة الضفة بالنسبة لكيان الاحتلال مصدر قلق دائم من احتمال انفجارها بشكل أوسع. وبحسب وسائل اعلام عبرية، تتصاعد مخاوف الجهات الأمنية الإسرائيلية من الموسم الرمضاني القادم في الضفة الغربية والقدس المحتلة وسط تحذيرات الاحتلال من أن حماس قد تستغل أهم وقت للمسلمين كفرصة لإشعال الساحة.