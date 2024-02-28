إيلون ماسك: هذا البلد ملاذ لأخطر المجرمين من جميع العالم!

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وفي الوقت نفسه، أكد ماسك دعمه لتنمية الهجرة القانونية إلى البلاد وأنه لا يعارضها، وقال: "ضد فكرة تدفق أعداد هائلة من الأشخاص غير المدقق بهوياتهم إلى أمريكا".

وأضاف أن القدرة على التخلص من وثائق الهوية الشخصية (من أي بلد)، وعبور الحدود الجنوبية (للولايات المتحدة الأمريكية) وطلب "اللجوء" قد حولت أمريكا إلى ملاذ لأخطر المجرمين في العالم!".

وفي وقت سابق، أشار ماسك في حسابه على منصة "إكس" إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "تمد السجادة الحمراء" تحت أقدام الهجرة غير الشرعية، بدلا مما وصفها "حماية الحدود" (لمنع تدفق المهاجرين عبر الحدود مع المكسيك).

وقد شهدت الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل مسؤولو الحدود 302 ألف حالة عبور غير قانوني للحدود في ديسمبر الماضي فقط، وهو يعتبر أكبر رقم خلال شهر واحد.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت البلاد تسجيل أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين طوال السنوات الثلاث الأخيرة التي يحكم فيها بايدن الولايات المتحدة.