حزب الله يستهدف مستوطنة معيان باروخ ويوقع إصابات

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا الى ان المقاومة بقيامها باستهداف مستوطنة معيان باروخ قمنا من خلال هذه العمليه أدت إلى اصابات في صفوف جنود الاحتلال في هذه المستوطنة.

واشار مراسلنا الى وجود سلسلة من العمليات للمقاومة كانت تستهدف تجمعات لجنود الاحتلال الاسرائيلي في القطاع الاوسط لا سيما في موقعي المالكية والمنارة ووادي هونين بالاضافة الى تجمع جنود الاحتلال المستحدث في ثكنة رميم المشرفة مباشرة على بلدة حولا.

ونوه مراسلنا الى ان الاحتلال الاسرائيلي كان قد كثف من غاراته اليوم ومن اعتداءاته على القرى اللبنانية حيث شن عدة غارات على بلده رامية وبيت ليف مرفقة بقصف مدفعي عنيف على اطراف هاتين البلدتين، وكان هنالك سلسلة من الغارات الاسرائيلية على بلدة عيتا الشعب كانت تستهدف المنازل ومحيطها وبغارة مسيرّة كانت تستهدف احدى المنازل غير المأهولة حيث قصف الاحتلال محيط بلدة الوزاني والمنطقة المحيطه لقرية الغجر المحتلة والقرية التي ضمها مؤخرا الاحتلال الاسرائيلي التي تقع مباشرة في سهل الماري.

وأكد مراسلنا أن هنالك تطور بارز الذي حصل فجر اليوم الجمعه باسقاط المقاومة احدى المحلقات في وادي العزية في القطاع الغربي، حيث أن المحلقة هي اصغر حجما من المسيرة لكنها ايضا تتمتع بنفس الميزات والمهام التي تقوم بها المسيرة اذ بامكانها ان تحمل متفجرات وان تلقيها على الاهداف التي تراها.

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