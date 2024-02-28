صباح غد الخميس.. بدء الصمت الانتخابي تمهيداًلانتخابات ايران البرلمانية

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وأعلنت لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية الإيرانية، أن الحملات الانتخابية تتوقف عند الساعة الثامنة من صباح يوم غد الخميس.

وأعلنت لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية الإيرانية، أن الحملات الانتخابية تتوقف عند الساعة الثامنة من صباح يوم غد الخميس.

وتنطلق يوم الجمعة 1 مارس 2024 انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.

وكان المتحدث باسم لجنة الانتخابات بإيران قد أعلن في 22 كانون الثاني /ديسمبر 2024 أنه تم التأكيد على أهلية 12 الف و 33 شخصا لخوض هذه الانتخابات.