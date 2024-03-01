هذا ما قاله المتحدث باسم صيانة الدستور حول الإنتخابات للعالم

العالم – خاص بالعالم

ومنذ الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة، بدات انتخابات مجلس الشورى الاسلامي لدورتها الـ 12، وايضا الدورة السادسة لانتخابات مجلس خبراء القيادة، في انحاء محافظات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكان وزير الداخلية الايراني قد اعلن عند الساعة الثامنة صباحا، انطلاق عملية الانتخابات البرلمانية الثانية عشرة، وانتخابات مجلس خبراء القيادة السادسة؛ حيث سيدلي الشعب الايراني بأصواته في ما يبلغ 59 الف مركز انتخابي لدى 31 محافظة بمدنها وقراها.

وفي الدورة الثانية عشرة للانتخابات البرلمانية يتنافس ما يبلغ 15 الف مرشح على 290 مقعدا، بينما يتنافس 144 مرشحا لنيل 88 مقعدا في مجلس خبراء القيادة، لجمهورية ايران الاسلامية.

حيث ان 61 مليونا و172 الفا و298 شخصا من المواطنين الايرانيين، بمن فيهم 30 مليونا و945 الفا و133 رجلا، و30 مليونا و227 الفا و165 امراة، لديهم المؤهلات القانونية للمشاركة في عملية التصويت للدورة الثانية عشرة لانتخابات البرلمان، والنسخة السادسة من انتخابات مجلس خبراء القيادة في ايران.

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