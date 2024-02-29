ترامب يدعو بايدن لإجراء اختبار لقدراته العقلية

العالم-الامريكيتان

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الخميس: "على جو بايدن المحتال الخضوع لاختبار القدرات العقلية. ربما بهذه الطريقة سنكتشف لماذا يتخذ مثل هذه القرارات السيئة".

وأشار ترامب إلى أنه أخذ اختبار القدرات العقلية مرتين وأن أداءه لكليهما كان "ممتازا" و"بدون أخطاء"، حسب قوله.

وأضاف: "ينبغي على كل الرؤساء أو الأشخاص الذين يرغبون في تولي الرئاسة أن يخضعوا لهذا الاختبار بشكل إلزامي!".

وكان بايدن البالغ 81 سنة من العمر قد خضع للفحص الطبي السنوي يوم الأربعاء. وأكد الطبيب أن بايدن "مؤهل لأداء مهامه" من الناحية الصحية، ولم يكن هناك أي تغير جوهري لحالته الصحية منذ العام الماضي.