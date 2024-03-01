العرس الإنتخابي الإيراني بعدسة العالم.. فكيف هي المشاركة؟

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم إن الشعب الإيراني منذ ساعات الصباح الأولى إتجه نحو مراكز الإقتراح من أجل التصويت للانتخابات البرلمانية و مجلس خبراء القيادة. وأضاف، أن الحضور الجماهيري كبير رغم الساعات الأولى من هذا العرس الإنتخابي.

حضور واسع منذ ساعات الصباح الأولى في الكثير من المحافظات

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وفي العاصمة طهران، كان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أول من أدلى بصوته، ودعا أبناء الشعب إلى المسارعة في المشاركة في عملية الإقتراع، وقال إن أنظار العالم تراقب الشعب الإيراني في هذا المجال، وتنتظر نتائج الإنتخابات. هذا ويحق لأكثر من واحد وستين مليون إيراني الإدلاء بأصواتهم في نحو تسعمئة وخمسين ألف مركز اقتراع تتوزع على مختلف مدن ومحافظات البلاد.

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان الإيراني 290 مقعداً، أما عدد مقاعد مجلس خبراء القيادة فهو 88 مقعداً ويشترط في المرشح لها أن يكون من علماء الدين الذين حصلوا على رتبة الاجتهاد الفقهي وذلك لدورة من ثمان سنوات تعد السادسة في تاريخ مجلس خبراء القيادة.

وتجرى الانتخابات في 1218 دائرة انتخابية رئيسية وفرعية فيما يبلغ عدد من يحق لهم المشاركة بهذه الانتخابات أكثر من 61 مليون شخص.