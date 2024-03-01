أهواز.. حضور جماهيري كبير للمشاركة في الانتخابات التشريعية

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم إن محافظة خوزستان فتح فيها أكثر من ثلاثة آلاف مراكز اقتراع توزعت في أنحاء المحافظة، من أجل أن يدلي الشعب الإيراني في المحافظة بصوته ويشارك في هذا العرس الانتخابي.



وأضاف، أن الشعب الإيراني في محافظة خوزستان استعد للمشاركى في هذه الانتخابات منذ أيام، حيث يعتبرها بأنها محلحمة التاريخية في تاريخ البلاد تعود عليهم كل أربعة سنة.

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وأشار مراسلنا إلى أن مدينة أهواز منذ ساعات الصباح الأولى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا في مراكز الاقتراع من أجل المشاركة في الانتخابات وتلبية لنداء قائد الثورة الإسلامية حيث حث الشعب الإيراني للمشاركة في الانتخابات لأن مشاركته تفرح الصديق وتغضب العدو.

هذا ويواصل الايرانيون الادلاء باصواتهم في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة، حيث تشهد مراكز الاقتراع اقبالا حاشدا من قبل الناخبين منذ اللحظات الاولى من بدء عملية التصويت عند الساعة 8 صباحا بحسب التوقيت المحلي.