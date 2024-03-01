مسؤول إيراني يتوقع مشاركة شعبية كبيرة في الانتخابات

العالم _ مراسلون

وقال حسيني ان الكثير ارادوا أن يضغطوا على الشعب وان يفشلوا هذا المشروع الانتخابي ويقولون انه ليس له تاثير في مصيرهم، لكن الحكومة والمجلس قاما بخطوات كبيرة واساسية في انحاء البلاد.

وأضاف ان دور الشعب في الانتخابات له تاثير كبير في مستقبلهم، مشيرا الى ان حركة الشعب ونشاطه في الاعلان والحملة الانتخابية للمرشحين كانت لافتة في الاسبوع الماضي، متوقعا مشاركة كبيرة وواسعة في الانتخابات الجارية.

ولفت السيد حسيني أن كل مقعد ترشح من اجله أكثر من 50 مرشح، لذلك فان هذا الحماس في هذا المعترك الانتخابي يدفع الناس للمشاركة لحل مشاكلهم ولتشكيل المجلس القادم ليقدم افضل الخدمات للناس.

ونوه ان 1700 مرشحة من السيدات الاكاديميات ذوات الخبرة رشحن انفسهن في هذه الدورة، لذلك ستكون مشاركة النساء في هذا البرلمان اكثر من الدورات السابقة.

ويدلي الشعب الايراني بأصواته في ما يبلغ 59 الف مركز انتخابي لدى 31 محافظة بمدنها وقراها.

ويتنافس ما يبلغ 15 الف مرشح على 290 مقعدا في البرلمان، بينما يتنافس 144 مرشحا لنيل 88 مقعدا في مجلس خبراء القيادة.

ولدى61 مليونا و172 الفا و298 شخصا من المواطنين الايرانيين، بمن فيهم 30 مليونا و945 الفا و133 رجلا، و30 مليونا و227 الفا و165 امراة، المؤهلات القانونية للمشاركة في عملية التصويت للدورة الـ12 لانتخابات البرلمان، والنسخة السادسة من انتخابات مجلس خبراء القيادة في ايران.