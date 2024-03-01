صور..قادة القوات المسلحة الايرانية يُدلون بأصواتهم في الانتخابات

العالم- ايران

ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشح للفوز بأحد مقاعد البرلمان البالغة 290 مقعداً، و144 مرشحاً للفوز بمقعد في مجلس الخبراء المكون من 88 مقعداً.

اللواء باقري يؤكد على أهمية مشاركة الشعب في الانتخابات لتشكيل مجلس قوي

اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، المشاركة في الانتخابات واجبًا إسلاميًا وثوريًا وإيرانيًا."

وقال اللواء محمد باقري، بعد الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة: "لقد حضر شعبنا بكثافة منذ الصباح أمام صناديق الاقتراع، واختاروا أفضل المرشحين لتشكيل برلمان قوي ومجلس خبراء قيادة مقتدر، وسيكون اليوم يومًا عظيمًا."

وأضاف: "أعتبر المشاركة في الانتخابات واجبًا شخصيًا وإسلاميًا وثوريًا وإيرانيًا، ولن أتردد في استخدام حقي هذا لتحديد مستقبل بلادي."

قال اللواء باقري: "الحقيقة هي أن غياب شهدائنا في هذا الحدث أمر محسوس، ولذلك شعرت بضرورة الحضور في الصباح الباكر للإدلاء بصوتي نيابةً عنهم، وأتمنى أن يكون الله والشهداء راضين عنا جميعًا."

وأضاف: "يجب على شعبنا العزيز تشكيل مجلس شورى ومجلس خبراء قادرين وقويين، وهذا ممكن فقط من خلال المشاركة في الانتخابات"، وتابع: "سوف يتم تحديد مستقبل البلاد اليوم، ويجب علينا اختيار أفضل المرشحين."

وأكمل: "أطلب من جميع الشعب الإيراني النبيل، وخاصة الشباب الأعزاء والقوات التعبئة، وكل من يحب إيران، أن يحضروا عند صناديق الاقتراع في أسرع وقت ممكن وأن يستفيدوا من هذه الفرصة"، وأضاف: "إذا كان المجلس غير مناسب ولا يتمتع بدعم شعبي، فلن يتمكن من أداء مهامه بشكل صحيح."

قائد الجيش الايراني: المشاركة الواسعة في مراكز الاقتراع تجلب الأمن للباد

صرح القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي ان الحضور الحماسي للشعب في مختلف الساحات، بما فيها الانتخابات ونشره لمشاهدة العالم هذه العظمة وخاصة الأعداء، هو عامل ردع قوي للأعداء ويجلب الأمن للبلاد.

وأدلى اللواء سيد عبد الرحيم موسوي صباح اليوم بصوته في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي الثانية عشرة والانتخابات السادسة لمجلس خبراء القيادة وأشار بعده إلى المشاركة الواسعة للشعب في الانتخابات، وقال:" إن الحضور الحماسي للأمة في مختلف الساحات، بما فيها الانتخابات، في بلد مثل إيران الذي يعتمد دائما على شعبه، يشكل ردعا في مجالات الدفاع والأمن".

وأضاف القائد العالم للجيش الإيراني: "ان تواجد الناس في مراكز الاقتراع بشكل مباشر وغير مباشر يخلق الأمن، وهذا الأمر واضح ولا يحتاج إلى إثبات."

واعتبر اللواء موسوي التواجد القوي والمبكر لأفراد الجيش وعائلاتهم في الإنتخالات في الساعات الأولى منها رمزا للوقوف إلى جانب الثورة الإسلامية وأوضح: "أهنئ بصدق هذا اليوم وهذا الحضور ونحن نأمل أن يجد الممثلون الأكفاء لهذه الانتخابات طريقهم إلى البرلمان ومجلس الخبراء".

العميد واحدي: مشاركة الشعب في الانتخابات ستغير المعادلات العالمية لصالحنا

قال قائد القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني، "العميد حميد واحدي" أثناء حضوره في مركز الاقتراع: "إن مشاركة الشعب في الانتخابات ستُحبط مخططات الأعداء وتغير المعادلات العالمية لصالحنا."

وبالتزامن مع انطلاق انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة، أدلى العميد "حميد واحدي" بصوته في مسجد الإمام الصادق عليه السلام، وذلك في الدقائق الأولى من بدء عملية الاقتراع في البلاد.

وأكد قائد القوة الجوية للجيش على أهمية هذه الدورة الانتخابية مقارنةً بالانتخابات السابقة، حيث قال: "إن أعداء إيران والنظام الإسلامي اليوم، باستخدام مختلف الحيل والحروب الإدراكية والعمليات النفسية، يسعون إلى إحباط عزيمة الشعب ومنعه من الحضور عند صناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات."

وأضاف: "إن الحضور والمشاركة الواسعة للشعب الإيراني النبيل في الانتخابات ستُحبط مخططات الأعداء الشريرة وتُغير المعادلات العالمية على المستوى الدولي لصالحنا."

وأشار إلى أن الانتخابات والمشاركة فيها واجب وطني وإلهي، وأنه على كل إنسان أن يشارك في الانتخابات من أجل سعادته وسعادة بلده، مؤكداً: "إن المشاركة في الانتخابات هي نوع من العبادة، وأن العاملين في القوات الجوية للجيش وعائلتهم يقفون في الصف الأول لهذه العبادة، وأنهم مستعدون لتلبية نداء قائدهم ومرشدهم، قائد الثورة الإسلامية (حفظه الله تعالى) في أي لحظة، وأنهم سيدافعون عن مُثُل هذه الثورة حتى آخر نفس."

كما أكد على أن موظفي وعائلات الجيش، خاصةً القوات الجوية في إيران الإسلامية، يعتبرون هذا النظام والثورة التي أثمرت بدماء آلاف الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم، ملكًا لهم، حيث أنهم لا يترددون ولو للحظة في حمايتها والحفاظ عليها.

الأدميرال إيراني: الانتخابات ستؤدي إلى تعزيز الأمن الفعال على مستوى المجتمع

وأكد قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأدميرال "شهرام إيراني" على أهمية الانتخابات وضرورة الحضور الكثيف للشعب عند صناديق الاقتراع، قائلاً: "إن الانتخابات هي مظهر من مظاهر الوفاء للقيم الوطنية والدينية."

وقال الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، صباح اليوم بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي والانتخابات السادسة لمجلس خبراء القيادة: "إن الانتخابات الحماسية هي بمثابة درع قوي يحمي البلاد من مؤامرات العدو وفرصة لتعزيزالقوة الناعمة للنظام وتحسين مكانة البلاد في المنطقة".

وأشار إلى دور الانتخابات في تعزيز الأمن القومي للبلاد قائلاً: "أحد أهم وظائف الانتخابات هو تعزيز أمن البلاد داخل وخارج الحدود". وأضاف: "إن إجراء الانتخابات سيؤدي إلى رضا المجموعات السياسية والاجتماعية، مما سيؤدي في النهاية إلى تحقيق التوازن والاستقرار وتعزيز الأمن الفعال على مستوى المجتمع".

وأكد على أهمية الانتخابات وضرورة الحضور الكثيف للشعب عند صناديق الاقتراع قائلاً: "إن الانتخابات هي مظهر من مظاهر الوفاء للقيم الوطنية والدينية".

العميد حيدري: القوات البرية للجيش بذلت جهودًا كبيرة لتسهيل إجراء الانتخابات

وأدلى قائد القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد "كيومرث حيدري" بصوته في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة.

وحضر العميد "كيومرث حيدري" اليوم عند صناديق الاقتراع وقال بعد أن أدلى بصوته في الدورة الانتخابية الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، أن موظفو القوات البرية يظهرون مرة أخرى ولاءهم من خلال المشاركة الكثيفة في الانتخابات.

وأعرب عن شكره وتقديره لجميع الذين ساهموا في خلق هذا المشهد العظيم والقيم من خلال مشاركتهم الحماسية والصادقة والواعية في هذا الحدث، حيث أنهم نجحوا في تخييب الآمال الوهمية لأعداء البلاد.

وأشار العميد حيدري إلى الأمن الكامل التي تتمتع به حدود البلاد، موضحًا أن القوات البرية للجيش حققت أمنًا استثنائيًا بمساعدة القوات المسلحة الأخرى، وذلك من خلال نشر 11 وحدة عسكرية في جميع أنحاء البلاد.

العميد حاجي زاده:الشرط الكافي للحفاظ على الأمن والوقوف بقوة أمام العدو هو المشاركة بالانتخابات

وأكد قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، العميد "أمير علي حاجي زاده"، أن مشاركة الشعب في الانتخابات تُعزز الأمن وتُشكل دعمًا للقوات المسلحة، مضيفًا أن حضور الناس عند صناديق الاقتراع يُعد من أبرز عوامل الأمن في البلاد.

وصرح "أمير علي حاجي زاده"، اليوم خلال حضوره في فرع الاقتراع بمسجد أبوذر في طهران، قائلاً: "إن أحد أهم عوامل الأمن في البلاد هو حضور الشعب الإيراني عند صناديق الاقتراع بينما الشرط الكافي للحفاظ على الأمن والوقوف بقوة أمام العدو هو مشاركة الشعب، والتلاحم، والوحدة، والانسجام في هذا الحدث".

واعتبر قائد القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية أن مشاركة الشعب في الانتخابات تُعزز الأمن، وأضاف: "لا يجب على المواطنين التهاون، ويجب عليهم المشاركة في هذا الحدث".

ووجه حاجي زاده خطابه إلى الذين ما زالوا مترددين ولم يتخذوا قرارًا بشأن المشاركة في الانتخابات، قائلاً: "نرجو منكم عدم التهاون والتوجه إلى صناديق الاقتراع".

وأضاف: "كان هناك يوم كنا فيه مضطرين لحمل السلاح ومواجهة الأعداء، واليوم نقوم بنفس الشيء من خلال المشاركة في الانتخابات والحضور عند صناديق الاقتراع. إن مشاركة الناس تُظهر حيوية البلاد وتُعزز الأمن والقوة بالتأكيد".