الانتخابات الايرانية.. تمديد فترة الاقتراع حتى منتصف الليل

العالم- ایران

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات في البلاد محسن إسلامي، تمديد فترة التصويت في انتخابتي مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة حتى منتصف الليل وذلك نظرا للمشاركة الجماهيرية الواسعة التي اقتضت هذا القرار.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر مقر الانتخابات في البلاد بيانين منفصلين أعلن فيه تمديد فترة التصويت لمدة ساعتين حتى الساعة 20:00 وحتى الساعة 22:00 لليوم الجمعة في جميع أنحاء البلاد.

وتجري انتخابات مجلس الشورى الإسلامي في دورتها الثانية عشرة وانتخابات مجلس خبراء القيادة في دورتها السادسة منذ الساعة الثامنة صباحا لليوم الجمعة.