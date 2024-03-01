شاهد.. 147 يوما من الجوع حولت الطفل أنهار إلى جلد وعظام

العالم - فلسطين

وفي تغريدة عبر موقع إكس، قالت ألبانيز: “الطفل أنهار من شمال غزة كان بخدود منتفخة وعيون لامعة 147 يوما من العدوان الإسرائيلي حولته إلى جلد وعظام. توفي من الجوع يوم الثلاثاء. لا أستطيع حتى أن أبدأ في معالجة الرعب الذي ربما مر به والداه لعدم تمكنهما من إطعامه”.

وفي وقت سابق، قالت ألبانيز إن “الإبادة الجماعية” التي يشهدها قطاع غزة حالياً، تجري بإذن من العالم كما سبق وأن حصل في سربرنيتسا ورواندا.

وأضافت المقررة الأممية أن ما يجري في قطاع غزة “لا يختلف عن المجازر الأخرى المرتكبة (حول العالم) بحق المدنيين”.

وتابعت: “الإبادة الجماعية ليست تصرفاً واحداً، بل عملية تمتد لمراحل ولا بد من عرقلتها”.



ويأتي هذا بعد أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي منع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الحصول على تأشيرة دخول ودعت إلى إقالتها بعد تعليقات أدلت بها مؤخرا بشأن هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وهيمنت الأخبار الواردة من قطاع غزة حول المجاعة القاتلة في الشمال على شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وسرعان ما انشغل المعلقون والنشطاء في تداول مقاطع الفيديو الواردة من قلب المجاعة كما انتقد الكثيرون الحكومة المصرية التي لا يزال تغلق معبر رفح وتنتظر إذناً إسرائيلياً من أجل دخول شاحنات المساعدات.

وأعلنت أربع منظمات دولية، هي: الصحة العالمية وأوكسفام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» والغذاء العالمي، أن غزة تحولت لساحة موت وجوع إلى جانب تفشي الأمراض، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.