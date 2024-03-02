شاهد/رضيعة غزية صارعت الموت حتى وصول جرعة الحليب..فهل نجت؟

العالم- فلسطين

واستشهدت الرضيعة الفلسطينية هبة زيادة، امس الجمعة، شمال قطاع غزة، قبل أن تصل إليها جرعة من الحليب بعد وفاتها، الأمر الذي أثار موجة حزن عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووثقت وسائل إعلام فلسطينية وفاة الرضيعة الفلسطينية، وتداول ناشطون صورة تظهر جثمان هبة زيادة الصغير في مستشفى كمال عدوان بجانب زجاجة صغيرة من الحليب، معلقين على "المأساة" بالقول: "وصل الحليب لكن الوقت قد نفد".

وأودت المجاعة المتفاقمة في غزة وشمال القطاع بحياة ثمانية أطفال، كانوا موجودين في مستشفى كمال عدوان، بسبب سوء التغذية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 14 طفلا.



ويشن الاحتلال حرب تجويع على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضمن عدوانه الوحشي، وذلك عبر استهداف مصادر الحياة الأساسية، وعرقلة المساعدات الإنسانية.