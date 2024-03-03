المقاومون يستهدفون حاجز سالمة العسكري غرب مدينة جنين + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أكدت الزميلة راية عروق حدوق اقتحامات لقرى وبلدات في شمال شرق مدينة جنين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي حيث اعتقلت فلسطينيين اثنين اثناء عملهما وتواجدهما داخل أراضي الـ48.

واكدت كذلك حدوث اقتحامات لعديد من بلدات وقرى الضفة الغربية منها اقتحام بلدة يعبد التي تشهد اقتحامات شبه يومية منذ السابع أكتوبر، بسبب وجودها بالقرب من حاجز دوتان العسكري.

وأشارت إلى أن المقاومون استهدفوا حاجز سالمة العسكري غرب مدينة جنين، وخاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو حاجز عادة ما يستهدفه المقاومون من كل الفصائل المتواجدة في مخيم جنين والبلدات والقرى القريبة من هذا الحاجز.. وشددت على أنهم نفذوا استهدافا مباشرا لقوات الاحتلال الإسرائيلي ما إدى إلى دوي صفارات الإنذار من جانب الاحتلال.

وقالت إن مخيمات وقرى وبلدات شمال الضفة الغربية شهدت اقتحامات عديدة، إعتقل فيها عدد من المواطنين، بينهم طالبة في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس تم اعتقالها من منزل ذويها..

وفيما أكدت حدوث اقتحامات في مدينة قلقيليا والبلدات المحيطات بها، قالت إن قوات الجيش الإسرائيلي اعتدات بالضرب على طفل كان متواجدا أمام منزله في قرية كفر قدوم شرق قلقيليا، حيث تشهد البلدة مسيرات غاضبة كل يوم جمعة بسبب جدار الفصل العنصري المتواجد بالقرب منها.

وأوضحت أنه وبحسب هيئة شؤون الاسراء والمحررين فإن عدد المعتقلين من كل الضفة الغربية اليوم وصل إلى 12 معتقلا، ما رفع حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر إلى 7300 معتقل، وتشمل هذه الاعتقالات من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقا والمعتقلين الإداريين الذين فاق عددهم الآن 4000 معتقل.

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