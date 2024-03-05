كاميرا العالم ترصد آثار الدمار جرّاء هدم الإحتلال لمنزل الأسير مساد في كفردان

العالم – خاص بالعالم

الشجر والحجر والانسان السياسة التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي من اجل الانتقام من الفلسطينيين منذ ان وطأت أقدامه هذه الارض، ولكن منذ السابع من اكتوبر والاحتلال الاسرائيلي يصعّد أعماله العدائية ضد المواطنين الفلسطينيين.

كاميرا العالم تتواجد من امام منزل الاسير عبد الله يحيى مساد في بلدة كفردان غرب الجنين، حيث قام جيش الاحتلال الاسرائيلي بهدم جدران المنزل وتجريف الاتربة ووضعها داخل المنزل حتى لا يتم الاستفاده منه واعادة تأهيل هذا المنزل ضمن سياسات الاحتلال الاسرائيلي العقابية والانتقامية من الفلسطينيين.

حيث ان الاحتلال الاسرائيلي يتهم عبد الله بمسانده ومساعدة منفذي عملية حوارة التي تم تنفيذها في الشهر في شهر اب عام 2023 وكان منفذها أسامة بني فضل من بلدة عقربا جنوب نابلس الاحتلال الاسرائيلي في حينها قال بأن مستوطنين اثنين قتلا في هذه العملية.

وكانت جرافات الاحتلال قامت بعد عملية هدم المنزل البالغة مساحته 110 مترا مربعا، بوضع الطمم والأتربة داخل المنزل، وجرفت الأراضي المحيطة به والمزروع بأشجار الزيتون واللوزيات.

يشار إلى أن المعتقل عبد الله مساد طالب في جامعة النجاح قسم الهندسة الإلكترونية، اعتقل مع شقيقه عبد العزيز منذ شهر آب/ أغسطس الماضي، ويقبعان في سجن عوفر غرب رام الله.

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