شاهد/صيد المسيّرات الصهيونية في غزة من قبل المقاومين

العالم-فلسطين

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف مجاهدي سرايا القدس لطائرات الكيان الصهيوني المسيرة والسيطرة عليها".

هذا وأعلنت "سرايا القدس" اليوم الاثنين أنها "قصفت بوابل من قذائف الهاون الثقيل، تجمعا لقوات الاحتلال في منطقة الزنة شرقي خان يونس" بجنوب غزة.

وأضافت "سرايا القدس": "نفذنا استحكام مدفعي بقذائف الهاون الثقيل والنظامي على تجمعات لجنود الكيان الصهيوني في المناطق الشمالية شمال قطاع غزة".

كما أكدت "سرايا القدس" أنها "قصفت سديروت ونيرعام ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية ردا على جرائم الكيان الصهيوني بحق أبناء شعبنا".

وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ150 مخلفة حتى الآن أكثر من 30 ألف شهيد، فيما تقترب حركة "حماس" و"إسرائيل" من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي للقطاع منذ 7 أكتوبر إلى 30534 شخصا.

في حين أكد الجيش الاسرائيلي أمس الأحد مقتل 4 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة، خلال 24 ساعة، وبذلك، ارتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء الحرب إلى 586 عسكريا.