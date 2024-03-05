حرب كلامية بين رئيس أركان جيش الاحتلال ووزراء 'الكابينت'

العالم - الإحتلال

وقالت القناة، مساء الاثنين، إن المواجهة الحادة بين رئيس الأركان والوزراء حدثت خلال اجتماع جرى مؤخرا للحكومة، مما "دفع رئيس الأركان هرتسي هاليفي إلى الصراخ".

وأوضحت أنه "في ذروة الاجتماع، انتقد الوزراء بشدة إنجازات الجيش، وقالوا لرئيس الأركان إن المناورة العسكرية لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، وإن التقدم كان بطيئا، وإن اختيار إبقاء (اقتحام) رفح إلى النهاية لم يكن صائبا".

وأضافت "عند هذه النقطة، رفع رئيس الأركان هاليفي صوته، وقال للوزراء: أذكركم بأنكم لم ترغبوا في هذه المناورة على الإطلاق. لو لم يضغط الجيش والمؤسسة الأمنية من أجل ذلك لما كنا نناور على الإطلاق في غزة".

وتستخدم سلطات الاحتلال مصطلح "المناورة العسكرية" عند الحديث عن العدوان على قطاع غزة .

ولم تذكر القناة تاريخ الجلسة التي شهدت المواجهة، لكنها ذكرت أن ما حدث "يعكس تزايد التوتر بين المستويين السياسي والعسكري، في وقت يشعر فيه رئيس الأركان وكبار المسؤولين العسكريين أن المستوى السياسي يبحث فقط عن طريقة لتحميلهم المسؤولية، في حين يرى وزراء الحكومة أن بعض الخيارات التكتيكية للجيش لم تكن جيدة بما فيه الكفاية".

وسبق أن شهدت اجتماعات رئيس أركان الاحتلال والوزراء مواجهات وخلافات بين الجانبين.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 151 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.