الإحتلال يصعد من حملات الاعتقال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

العالم - خاص بالعالم

مشهد حملات الاعتقال في الضفة الغربية يتكرر في كل يوم بلا انقطاع، حملات بدأت ترتفع وتيرتها بعد السابع من اكتوبر، بحق الفلسطينيين على اختلاف فئاتهم، منهم أسرى أمضوا سنوات داخل الأسر، وبعضهم افرج عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة، ليرتفع العدد منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 1700 معتقلا انضموا لآلاف الأسرى داخل السجون حيث سجلت أعلى الاعتقالات في مدينتي القدس والخليل.



وقال منقذ أبو عطوان مختص في شؤون الأسرى:"لا شك ان حكومة الاحتلال بعد السابع من اكتوبر شنت حملة اعتقالات مجنونة داخل مدن الضفة الغربية حيث بلغت نسبة الاعتقالات حتى هذه اللحظة 7500 معتقل من بينهم اطفالا ونساء وشيوخا ما زالت تحتفظ باعداد كبير داخل سجونها".



ظروف غاية في الصعبة يعيشها الأسرى في ظل تكدس كبير في كافة السجون ومراكز التحقيق، وسط اهمال صحي كبير يتعرضون له، ما يشكل خطرا كبيرا على حياتهم, الأمر الذي يولد خشية كبيرة من انتشار الأمراض المعدية، هذا ويتعمد الاحتلال اذلال الأسرى بصورة غير مسبوقة للضغط عليهم أكثر.



وقال إبراهيم نجاجرة مدير هيئة شؤون الأسرى في الخليل:"ان الاوضاع داخل السجون هي اوضاعا صعبة لم تشهد لها السجون منذ عام 1967، اليوم هنالك انقلاب تام في كل الاجراءات والمعايير السلوكية والطبية والخدماتية داخل السجون والحياتيه والعزلة التامة عن العالم الخارجي والعزلة الداخلية والضرب والتحقيق القاسي والتعنيف والمنع من العلاج".



حسب شهادات من أسرى تم الافراج عنهم فإن السجون تفتقد لأدنى مقومات الحياة ولا تصلح للعيش.

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