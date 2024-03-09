الشرطة الأميركية تعتدي على متظاهرين داعمين لغزة بنيويورك

العالم - خاص بالعالم

وفي مدينتي كوبنهاغن وآرهوس في الدنمارك وميلانو الإيطالية خرجت حشود غفيرة من المواطنين تندد بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

كما خرج الالاف في العاصمة البريطانية لندن ومدينة مانشستر تطالب بوقف فوري لاطلاق النار و ادخال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة.

وقد تكرر المشهد في بوبروس وكريستيانستاد في السويد، وسراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، وعاصمة كوريا الجنوبية سول، ومدينة أوكلاند النيوزلندية، دعما للشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة و ايصال المساعدات الى القطاع.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، كما دعوا الى ايقاف المعايير المزدوجة ومحاكمة الاحتلال على مجازره خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفي اندونيسيا تظاهر المئات امام السفارة الامريكية في جاكرتا تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني احرق المتظاهرون فيها صور الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والاعلام الاسرائيلية و هتفوا 'فلسطين حرة' و'من النهر إلى البحر فلسطين تتحرر'.



وفي مدينة نيويورك قامت الشرطة الأمريكية بالإعتداء على متظاهرين مناصرين لغزة واعتقلت عشرين شخصا من المتظاهرين في تظاهرة جابت شوارع المدينة وطالبت بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ومنع اجتياح مدينة رفح وطالبوا بوقف الدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي .

كما أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها مدونون انتشارا كثيفا للشرطة في الشوارع الرئيسية والميادين التي جابتها المسيرة.



كما خرج مواطنون في مسيرة في البحرين و عمان تنديدا بالاحتلال و عدوانه على غزة، مطالبين بوقف المجازر و ايصال المساعدات الى الفلسطينيين في القطاع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...