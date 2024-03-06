اليمن: عروض عسكرية شعبية تقام في صعدة لخريجي دورات طوفان الأقصى

العالم – خاص بالعالم

جاهزية قتالية عالية لآلاف الملتحقين بدورات طوفان الأقصى العسكرية بمحافظة صعدة والمحافظات اليمنية الأخرى.



وقدرات ومهارات عكست في ميادين التدريب وساحات العروض ماتلقاه الخريجون من خبرات في التعامل مع مختلف أنواع الأسلحة بكفاءة.

وقال اللواء محمد جابر عوض محافظ صعدة: "بهذا العرض الشعبي العسكري المهيب ترسل رسائلها الى العدو الامريكي والاسرائيلي والبريطاني اننا مستمرون في تحدينا وتجهيزنا واستعداداتنا الشعبية لمساندة اخواننا من الجيش والمجاهدين في كل جبهات العزة والكرامة الى ان يتحقق النصر لفلسطين".

وقال الشيخ صالح علي نشوان عضو الوحدة الاجتماعية:" نحن على اهبة الاستعداد والجهوزية لمساندة اخواننا في القوات المسلحة نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم".



الجميع في اليمن الشعب والجيش والقيادة يضعون أصابعهم على الزناد دوماً نصرةً للشعب الفلسطيني ودفاعاً عن مقدسات الأمة.



المئات من الدفعات في مختلف المحافظات يؤكدون رغبتهم في الوصول قبل صواريخهم للإلتحام المباشر مع العدو في عقر داره.



الهتافات والصرخات التي تصدح بها حناجر هؤلاء الرجال مع فوهات بنادقهم تؤكد تعطشهم للقتال وتتوعد أمريكا والكيان الإسرائيلي وأعوانهم بالنكال والوبال.

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