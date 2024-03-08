من الاردن تحية لليمن.. ودعوة للعالم اكسروا حصار التجويع عن غزة

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هنا ومن قلب العاصمة الأردنية عمان احتشد الآلاف من ابناء الشعب الأردني للتعبير عن دعمهم لصمود الأهل في فلسطين عامة وقطاع غزة بشكل خاصة.

وقال ناشط في المبادرة الوطنية الاردنية، سعد العلاويين، ان "هذه الفاعلية ضمن سلسلة فعاليات التي يقوم بها الشعب الاردني لكسر الحصار عن شعبنا في غزة ولاسناد المقاومة ودعمها، هذا الشعب بضميره بالاجماع مع المقاومة داعم للشعب الفلسطيني في غزة خصوصا في ملحمة طوفان الاقصى. المطلوب من الانظمة العربية ان تعمل على كسر الحصار لا نطلب منهم دعم المقاومة لانهم غير قادرين على دعم المقاومة فقط اكسروا الحصار لان التجويع احد الاساليب القذرة للرأسمالية العالمية على الشعب الفلسطيني حتى يستسلم".

من جانبه قال أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي الاردني ، مراد العضايلة، ان "اليوم الطوفان الاردني يقول بوضوح المسجد الاقصى يحاصر ، المسجد الاقصى يهود ،المسجد الاقصى يقسم، المسجد الاقصى في خطر ولذلك نطالب الحكومة الاردنية بموقف حقيقي فعال يجب ان تكون اليوم الاتفاقيات في كفة وحماية المسجد الاقصى في كفة فالرعاية الاردنية اليوم في خطر".

المتظاهرون وجه رسائل شديدة اللهجة إلى الحكومة الأردنية للمطالبة بوقف الجسر البري الذي يربط الأردن مع كيان الاحتلال ووقف اتفاقية الماء مقابل الطاقة.

اشارت أمين عام حزب العمال الاردني، رالي الحروب، ان "نحيي أهلنا في اليمن الذين سلموا ورقة تفاوضية مهمة لكتائب القسام باحتجازهم لطاقم السفينة وتسليم مصير هذا الطاقم بيد كتائب القسام ، نحن نحييهم وقد رفعوا راسنا في هذه الحرب وتبين انهم هم العرب الاقحاح والباقي مستعربون".

صيحات وهتافات الأردنيين للقوات المسلحة في اليمن لم تكن غائبة عن المشهد خاصة بعد إعلان كتائب القسام تسلمها ورقة تفاوضية مهمة من صنعاء تقضي بان مصير طاقم السفينة المحتجزين في اليمن بيد قرار القسام.

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