شاهد.. المرأة الفلسطينية تعيش أحلك الأيام في تاريخهن

العالم - خاص العالم

يحتفل العالم باسره باليوم العالمي للمرأة وفي قطاع غزة المنكوب المحاصر في جنوب غرب ارض فلسطين المحتلة تفوز المرأة بقصب السبق بصمودها الاسطوري امام ماكنة القتل و التدمير الاسرائيلية.مع مرور أكثر من خمسة أشهر على حرب الابادة الاسرائيلية ضد قطاع غزة.

المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أعلن استشهاد اكثر من ثمانية الاف وتسعمئة امرأة ، وإصابة اكثر من ثلاثة وعشرين ألفا بجروح في حين هناك الفين ومئة امراة مفقودة مصيرها مجهول وأكثر من نصف مليون نازحة. بينما تعيش من بقي من النساء في ظروف قاسية ومرعبة فرضها الكيان مدان بارتكاب المجازر وحرب ابادة.

كما كشف المكتب أن الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد القطاع الفلسطيني نتج عنها حتى الآن وجود ستين الف سيدة حامل تعيش حياة قاسية وبالغة الصعوبة، تفتقد خلالها لأبسط متطلبات الرعاية الصحية والطبية، ومنهن المئات اللواتي فقدن أبنائهن أو مواليدهن أو أجنتهن الذين في أحشائهن نتيجة القصف والخوف والقتل الإسرائيلي.

في يومهن العالمي نساء غزة وجهن نداء استغاثة للعالم من قلب المجزرة، بأن نساء فلسطين يفتقرن لأدنى أساسيات الحياة، ويتعرضن للذبح والقتل الممنهج على الهواء مباشرة، وعدد كبير منهن مصابات ومعتقلات لدى الاحتلال في ظروف غير إنسانية، ولم يجدن مكانا آمنا في جميع أنحاء قطاع غزة، وطالبن الدول والمنظمات الدولية بتطبيق شعاراتها الداعمة للمرأة والمناصرة لها والعمل الفوري والجاد لوقف الحرب الإسرائيلية غير الأخلاقية على قطاع غزة، كخطوة أولى نحو استرجاع الحد الأدنى من مقومات الحياة البشرية.

#العدوان_على_غزة

المكتب الإعلامي في غزة: استشهاد 8900 وإصابة أكثر من 23 ألف إمرأة فلسطينية

المكتب: أكثر من 2100 إمرأة مفقودة ومصيرها مجهول

أكثر من نصف مليون إمراة فلسطينية نازحة تعيش ظروفا قاسية

https://pnn.ps/storage/images/news/2024/1709459621-81625628.jpg