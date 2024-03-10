هلاك رائد اسرائيلي لقوات 'الكوماندوز' بمعارك غزة

العالم - الإحتلال

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الضابط قائد غرفة عمليات في وحدة الكوماندوز، 43 عاما، من مستوطنة "عيلي"، هلك يوم الجمعة في معارك جنوبي قطاع غزة.

كما أعلنت القوات الإسرائيلية عن إصابة ضابط آخر من قوات الكوماندوز بجروح خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة.

ووفقا لوزارة الحرب الإسرائيلية، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 588 قتيلا.

وقال سموتريتش "لقد كبرنا معا وتربطنا رابطة قوية وخاصة.. الخسارة لا توصف".

هذا وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أعلنت يوم الجمعة، الايقاع بقوة صهيونية راجلة مكونة من (6) جنود في كمين محكم داخل إحدى الشقق السكنية، واشتبكت معها وأجهزت على جميع أفرادها من النقطة صفر في مدينة حمد شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.