بالفيديو.. الاحتلال يحرم اهالي مخيم جنين من الاحتفال بشهر رمضان

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واضافت انه عقب ذلك سمع دوی انفجار فی مخیم جنین ما دفع جيش الاحتلال بارسال تعزيزات عسكرية مدججة وعشرات الاليات العسكرية ترافقها جرافات عسكرية وهناك بعض الاليات تجوب شوارع المدينة.

وتابعت انه قبل قليل في دوار يحيى عياش كان هناك بعض قوى للاحتلال ، ومشيرة الى انه تم استهداف منزلا في منطقة بالقرب من حي الجابرية بثلاث قذائف اينرجا وهذه المنطقة تصل بين مخيم جنين وحي الجابرية.

واوضحت ان لازالت قوات وآليات الاحتلال تحاصر احد المنازل في هذا الحي ، بالاضافة الى وجود اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين.

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