الأرض على موعد مع 'مذنب الشيطان'!

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ومن المنتظر أن يصبح "مذنب الشيطان" مرئيا أثناء مروره بالقرب من الأرض في الأسابيع القليلة القادمة، خلال زيارته الأولى للنظام الشمسي الداخلي منذ أكثر من 70 عاما، حسبما يقول علماء الفلك.

وهذا الجسم الجليدي هو مذنب من نوع "هالي" لأن مداره حول الشمس يضعه في نفس فئة صخرة الفضاء الأكثر شهرة في التاريخ (مذنب هالي)، والتي تستغرق نحو 75 عاما للدوران حول نجمنا، على عكس آلاف السنين مثل معظم المذنبات، وبالتالي سيظهر هذا المذنب مرة واحدة في العمر، أو ربما مرتين في العمر.

وفي الواقع، يُكمل "مذنب الشيطان"، المعروف رسميا باسم 12P/Pons-Brooks، أو 12P اختصارا، مداره مرة كل 71.3 عاما، ومن المنتظر أن يصل إلى أقرب نقطة من الشمس في 21 نيسان.

وفي حين تشير بعض التقارير إلى أن 12P/Pons-Brooks قد تم رصده في القرن الرابع عشر، إلا أنه سمي على اسم عالم الفلك الفرنسي جان لويس بونس الذي اكتشفه في عام 1812 وعالم الفلك البريطاني الأمريكي ويليام روبرت بروكس الذي لاحظه في مروره التالي في عام 1883.

ويعتقد أن نواة المذنب يبلغ قطرها نحو 30 كم (20 ميلا)، ويتم تصنيفه على أنها مذنب "بركاني بارد"، ما يعني أنه يثور مع الغبار والغازات والجليد عندما يتراكم الضغط داخله أثناء تسخينه.

وأدى أحد هذه الانفجارات في العام الماضي إلى زيادة سطوعه بمقدار مائة ضعف ومنحه لقب "مذنب الشيطان" بعد أن شكّل الضباب الذي يحيط به شكلا يشبه القرون.

وفي حين تم بالفعل رصد المذنب في سماء الليل، يقول الخبراء إنه من المتوقع أن يصبح أكثر سطوعا ومرئيا للعين المجردة في الأسابيع المقبلة، بعيدا عن التلوث الضوئي.

وقال الدكتور بول ستروم، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة وارويك: "ينتقل المذنب من كوكبة المرأة المسلسلة إلى كوكبة الحوت. وأثناء قيامه بذلك، فإنه يمر بنجوم ساطعة ما يسهل اكتشافه في تواريخ معينة. وعلى وجه الخصوص، في 31 اذار، سيكون 12P/Pons-Brooks على بعد 0.5 درجة فقط من النجم الساطع المسمى الناطح (Hamal)".

ومن المتوقع أن يصل المذنب إلى أقصى سطوع له الشهر المقبل، قبل أيام قليلة من كسوف الشمس الكلي في 8 نيسان، بينما سيكون أقرب اقتراب له من الأرض في حزيران.

وقد يتمكن راصدو النجوم في نصف الكرة الشمالي الآن من إلقاء نظرة خاطفة على المذنب باستخدام أدوات خاصة، مثل المنظار، تحت سماء صافية وخالية من التلوث الضوئي على ارتفاع نحو 20 درجة فوق الأفق الغربي الشمالي الغربي.

وبحلول نهاية شهر اذار، سيسطع المذنب أكثر، ويمكن رؤيته بالعين المجردة مع وجود كوكبة برج الحمل في الخلفية.