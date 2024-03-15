المقاومة اللبنانية تواصل استهداف مواقع الإحتلال

العالم - لبنان

كما قصف مجاهدو المقاومة موقع المالكية بالاسلحة الصاروخية واصابوه اصابة مباشرة، واستهدفوا ايضاً تجمعاً لجنود العدو الصهيوني قرب موقع الراهب بالاسلحة الصاروخية واصابوه اصابة مباشرة.

واستهدف المقاومون عصر اليوم موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعاً ‏لجنود العدو في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

بيانات صادرة عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:50 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 15-03-2024 تجمّعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي قرب موقع الراهب بالأسلحة المدفعيّة وأصابوه إصابة مباشرة.‏